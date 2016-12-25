Başbakan Yardımcısı Kaynak Kilis'te (2)

'SINIRIMIZI SAĞLAMA ALMALIYIZ'

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kilis Valiliği'nde Vali İsmail Çataklı, milletvekilleri ve diğer protokol üyeleriyle yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Kaynak yaptığı açıklamada, Avrupa’nın güvenliğinin Türkiye’den başladığını söyledi. Türkiye'nin güvenliğinin de Suriye ve Irak sınırından başladığını kaydeden Kaynak, "Sınırımızı sağlama almalıyız. Ama Avrupa da kendi güvenliğinin başlayacağını unutmamalıdır. Rejim güçlerinin elinde olan İdlib tarafına tahliye edildi. Yaklaşık 40 bin kişi tahliye edildi. Bunlar İdlib civarında akrabaların, tanıdıklarının yanına yerleştiler. Fakat hava şartları olağan üstü bozuk, AFAD, Kızılay olarak, İHH olarak çalışma yaptık. İHH’nın hazırladığı alanı düzenledik, katkı verdik. Yaklaşık 2 bin 500 kişiyi alacak şekilde dizayn ettik. Hatay Valiliğimiz de koordineli bir şekilde Reyhanlı Konaklama tesislerinde bir kampın alt yapısını yaptık" dedi.

'OLAĞANÜSTÜ BİR GÖÇ HAREKETİ OLMADI'

Reyhanlı konaklama tesislerinde acil bir toplanma merkezi yapıldığını ifade eden Kaynak, şöyle devam etti:

"Ancak ilk günden itibaren ağır yaralılar, hastalar, Hatay ilimize doğru gelmeye başladı. Bugün itibariyle Hatay’a ulaşan 233 yaralı oldu. 945 tanesi çocuk, tamama yakını kurşun, şarapnel parçası veya roketlerin patlaması ile yaralanan insanlar. Yaralıların 88’i çevre illere sevk edildiler. Şuan itibariyle 32’sini kaybettik, 33 kişi tabucu oldu. Bu yaralıların refakatçilerini de içeriye aldık. Raketçileri yurtlarda barındırdık. Halep’ten gelen insanların yardıma ihtiyacı var. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Hatay Valiliğimizin koordinesinde İdlib civarına Türk Kızılayı, İHH bir takip sivil toplum örgütleri tarafından yardım yapıyoruz. Bin 10 TIR yardım malzemesi Suriye içlerine insani yardım gönderildi. Muhtemel bir göç hareketi olacağını düşündük, olağanüstü bir göç hareketi olmadı."

35 BİN KİŞİLİK BARINMA MERKEZİ YAPILACAK

Başbakan Yardımcısı Kaynak, Türkiye'nin, Suriyelilerin kışı rahat geçirmeleri için istemeleri halinde geçici barınma merkezlerini oluşturduklarını anlatarak, "Oluşacak sayının oluşacak kapasitenin yaklaşık 35 bin kişi olmasını bekliyoruz ki, zaten Halep’te tahliye edilen insan sayısı buna çok yakın bir sayıdır. Buraya geliş sebebimiz ise Hatay’dakine benzer bir farklılık içeriyor" diye konuştu.

'SURİYE'DE 2 BİN 200 KİLOMETRELİK ALAN TEMİZLENDİ'

Kaynak, 'Fırat Kalkanı' harekatıyla 2 bin 200 kilometrelik alanın terör örgütlerinden temizlendiğini de kaydederek, şunları söyledi:

"Suriye’nin topraklarının yarısından fazlası, Irak’ın topraklarının üçte biri işgal edilmiştir. Dünya 65 ülke ile en modern silahlarla sahip, en güçlü donanımlara sahip büyük asker sayısına sahip, koalisyon güçlerinin uzunca bir süreden beri hava hareketi ile yok etmeye çalıştıkları DEAŞ terör örgütü mensuplarına en ciddi, en kapsamlı ve en netice alan mücadeleyi Türk Silahlı Kuvvetleri yapmaktadır. Harekatın başladığı zamandan bu yana yaklaşık 4 ayı geçti. Bu tarihe kadar 2 bin 200 kilometrelik alan temizlendi. Terör örgütü DEAŞ unsurlarından temizlendi, PYD terör unsallarından temizlenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri asla işgal niyetiyle, ilhak niyetiyle, istila niyetiyle Suriye topraklarında değildir."

'ŞENGAL'DE YENİ BİR KANDİL OLMASINA MÜSAADE ETMEYİZ'

Kaynak, konuşmasının ardından gazetecilerin sorusu üzerine Şengal'de, yeni bir kandil olmasına müsaade edilmeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin sınırımıza gelen her türlü faaliyetini, yok etme görevi veriyor. Bu sözleşmesine verdiği yetkiyle Kandil ve 'Fırat Kalkanı' harekatını yapıyoruz. Şengal’de yeni bir Kandil olmasına müsaade etmeyiz. Ülkemize yeni bir mikrop merkezinin oluşmasına, Türkiye Cumhuriyeti izin vermeyecektir. Asla müsaade etmez ama Barzani kendi egemenlik sınırları içerisinde olduğu için kendi görevini yapıyor. Sayın Barzani’nin başarılı olması en büyük temennimiz ama olmadığı takdirde de bunun gereğini yine Türkiye Cumhuriyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri marifetiyle belirleyecektir."

DHA