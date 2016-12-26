Başbakan Yıldırım, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni hizmete açtı (2)

'ALÇAK FETO'CULARA HAK ETTİĞİ DERSİ VERDİNİZ'

Başbakan Binali Yıldırım, tünel açılışının ardından geçtiği Ilgaz İlçesi'nde önce AK Parti teşkilatını, ardından da Belediye Başkanı MHP'li Arif Çayır'ı makamında ziyaret etti. Yıldırım, Belediye önünde Başbakanlık otobüsünden halka hitaben yaptığı konuşmada, Ilgaz'ın bir anlamda kendisinin memleketi olduğunu söyledi. Yıldırım, "Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik. Ilgaz istiklalin sembolü, buradan ilan ediyoruz; Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bu bayrağı indirtmeyiz, bu ezanları dindirtmeyiz. Dost düşman herkes bilsin. 15 Temmuz gecesi, sizler 79 milyon vatan evladı Türkiye'ye sahip çıktınız, alçak FETO'culara hak ettiği dersi verdiniz. Allah sizden razı olsun. O darbe gecesi benim yolum da buraya düştü. Sabahın erken saatlerinde burada bir mola verdim Ilgaz'da kaymakam beyin evinde misafir oldum. Bir yarım saatimizi orada geçirdik. Onun için Ilgaz'ın bizim zihnimizde özel bir yeri var. inşallah Ilgaz'a da Çankırı'ya, Kastamonu'ya da 780 bin kilometre vatan toprağının her köşesine hizmetlerimizi sizlerin desteğiyle duasıyla yapmaya devam edeceğiz. laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyarak ülkeyi muassır medeniyetler seviyesine ulaştıracağız" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Ilgaz'dan sonra Kastamonu'ya geçti.

DHA