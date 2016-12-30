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Ankara Haberi: Başbakan Yıldırım, Kaya çiftinin evine misafir oldu

Başbakan Yıldırım, Kaya çiftinin evine misafir oldu
17:3530 Aralık 2016
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Başbakan Yıldırım, Kaya çiftinin evine misafir oldu
Başbakan Yıldırım, Kaya çiftinin evine misafir oldu

BAŞBAKAN Binali Yıldırım cuma namazını Sincan'daki Barbaros Camisi'nde kıldıktan sonra Hadiye ve Muammer Kaya çiftinin evine misafir oldu.

Başbakan Binali Yıldırım, uma namazını Sincan'daki Barbaros Camisi'nde kıldı. Başbakan Yıldırım, kendisini çay içmeye davet eden Hadiye ve Muharrem Kaya çiftinin Barbaros Caddesi üzerindeki evine misafir oldu. Kaya ailesiyle sohbet eden Başakan Yıldırım'a, çay ikram edildi. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Yıldırım, ziyarette aile üyeleriyle hatıra ı da çektirdi.

 

DHA

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