Başbakan Yıldırım: Suriye ve Türkiye'deki teröristlerin hepsini yok edeceğiz (2)

SINIRDA ASKERLERİ ZİYARET ETTİ, ESNAFI DOLAŞTI

Başbakan Binali Yıldırım, Öcüpınar Konteyner Kenti'ndeki temaslarının ardından yanındakilerle sınır hattında bulunan Öncü Hudut Karakolu'nu ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın da eşlik ettiği Başbakan Binali Yıldırım, burada görev yapan askerlerin yeni yılını kutlayıp sohbet etti.

Başbakan Yıldırım daha sonra kent merkezindeki işyerlerini dolaşarak esnafın sorunlarını dinledi. Kente fabrika yapılmasını isteyen bir esnafa Yıldırım, "Biraz sonra Kilis için ilk kez burada açıklama yapacağım" yatını verdi.

HALKA HİTAP ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap ederken, Suriye'de ilan edilen ateşkesin kalıcı olmasını temennisini burada da yenileyerek, "Savaş nihayet iki gün önce Cumhurbaşkanımızın, çok büyük gayretleriyle Rusya Devlet Başkanı sayın Putin'in de gayretleriyle ve diğer ülkelerin katkılarıyla bir ateşkes imzalandı. İnşallah bu ateşkes kalıcı barışa dönüşür ve bölgeye artık huzur gelir" dedi.

Bu savaşın en büyük mağdurunun Kilis halkı olduğunu kaydeden Yıldırım, "Ama sizler, öyle bir peygamberin ümmetisiniz ki; o nasıl Mekke'den Medine'ye muhacir olarak gittiyse, Medine'de ensar onu bağrına bastıysa, siz Kilisli kadar Suriyeli kardeşlerinizi de bağrınıza bastınız. Siz, size yakışanı yaptınız, siz asil Türk milletine yakışanı yaptınız. Allah sizden razı olsun" diye konuştu.

"KİLİS KALKINMADA 6'NCI BÖLGE OLACAK"

Kilis'in teşviklerden daha fazla yararlanması için kalkınmada 6'ncı bölgeye alınacağını belirten Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kilis'in dertlerini biliyoruz. Kilis'in ne kadar büyük bir yük aldığını, ne kadar bu milletin Türkiye'nin yüzünü ağarttığını biliyoruz. Onun için Cumhurbaşkanı beni buraya gönderdi, sizlere de selam gönderdi. 'Git Kilisli vatandaşlarımızla konuş, onların dertlerini dinle, ne lazımsa, daha fazla ne yapılacaksa onu yapalım.' İnşallah 2017 yılı daha farklı olacak. Hastaneniz yapılıyor, yapılacak. Ama daha önemli bir müjde veriyorum sizlere. İlk defa burada açıklayacağım; Valiniz de bilmiyor, Belediye Başkanınız da. Kilis kalkınmada 6'ncı bölge olacak. Hayırlı uğurlu olsun."

ESNAFA SİCİL AFFI

Başbakan Yıldırım, Kilis'e Suriye'den atılan roketlerin Fırat Kalkanı Harekatı'yla sona erdiğini hatırlatarak esnafa sicil affı getirildiğini de açıkladı. Esnafın yatırımcının sıkıntıda olduklarını bildiklerini kaydeden Başbakan Yıldırım, "Sıkıntılı olan bütün esnaflarımıza sicil affı getiriyoruz ve borçlarını da kredilendirerek yeniden yapılandıracağız" dedi.

Başbakan Yıldırım konuşmasında sözü terörle mücadeleye getirerek bu konuda da şunları söyledi:

"Değerli hemşerilerim 2016'da terörle mücadelemizi amansız bir şekilde devam ettirdik. Hatırlayın Kilis'e füzeler düştü, Kilis'e roketler düştü. 25 insanımızı kaybettik. Suriyeliler de var ama daha fazlası 14 kişi Kilisli kardeşlerimiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarıyla acılarını tekrar paylaşıyorum. Hiç merak etmeyin dedik ki bu alçak terör örgütlerinin birbirinden farkı yok. Hepsinin işi masum insanları öldürmek. DEAŞ'ı da, PKK'sı da, YPG'si de DHKPC'si de, Allah hepsinin belasını versin. Ama biz dedik ki bu iş böyle olmuyor. Ne yapalım Bu alçakları oradan füze atamayacak duruma getirelim. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizle dedik ki, nereye kaçarsanız oraya kadar kovalayacağız. Bu şehitlerimizin, bu vatandaşlarımızın hesabını soracağız dedik. Sorduk mu Şimdi daha roketler gelebiliyor mu İşte büyük ülke budur. İşte terör örgütleriyle yurt işçinde, yurt dışında amansız mücadele veren ülkenin adı Türkiye'dir, milletin adı Türk milletidir. Türkmenler kardeşimiz, Kürtler kardeşimiz, Araplar kardeşimiz, herkes kardeşimiz. Bizim kardeşlerimizle sıkıntımız olmaz. Ama bizim meselemiz kalleşlerle, terör örgütleriyle, onları destekleyen, onların sırtını sıvazlayanlarla. Bizim mücadelemiz, beka mücadelesidir, memleket mücadelesidir, gelecek mücadelesidir, Kilis'in, Gaziantep'in, Halep'in bütün kardeşlerimizin geleceği için, istiklali için mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Başbakan Yıldırım, buradaki konuşmasının ardından Kilis Devlet Hastanesi'ne geçerek Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti.

Sohbet ettiği askerlere geçmiş olsun dileklerini ileten Başbakan Yıldırım, onların yeni yılını da kutladı.

DHA