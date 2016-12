Başbakan Yıldırım: Suriye ve Türkiye'deki teröristlerin hepsini yok edeceğiz (4)

OĞUZELİ'NDE ASKERLERLE AKŞAM YEMEĞİ YEDİ

Başbakan Binali Yıldırım, Kilis'te ziyaret ettiği Öncüpınar Konteyner Kenti'ndeki Suriyeliler ile sohbet etti. Başbakan Yıldırım, Türkiye'de dünyaya gelen Semira isimli kız çocuğunu kucağına alıp bir süre sevdi. Başbakan Yıldırım daha sonra Öncüpınar Hudut Karakolu'nu ziyaret etti. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın da yer aldığı ziyarette Yıldırım, askerlere baklava ikram etti. Askerlerin ailelerini de telefonla arayıp görüşen Başbakan Yıldırım, Kilis'teki temaslarını tamamlayıp beraberindekilerle akşam saatlerinde Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'ndeki Geri Gönderme Merkezi'ne geçti.

YEMEK DUASI YAPTIRDI

Başbakan Yıldırım, burada askerlerle birlikte akşam yemeği yedi. Başbakan Binali Yıldırım, masasında oturan askerlerin ailelerini telefonla arayarak bir süre görüştü ve yeni yıllarını kutladı. Duygusal anların da yaşadığı görüşmelerde asker ve ailelerine moral veren Başbakan Yıldırım, yemeğin ardından ayağa kalkıp yemek duası yaptırdı. Yıldırım daha sonra burada askerlere seslendi.

'ATATÜRK'ÜN MUASIR MEDENİYETLER HEDEFİNE ULAŞTIRMAK'

İnsanların farklı renk ve özellikte olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, aynı olan gözyaşının rengi olduğunu ifade ederek, "Sizin gibi ülkesini, bayrağını seven evlatlar olduğu sürece inşallah bu memlekete kimse zarar veremez. Ülkemizin güneyinde tehdit oluşturan bütün terör unsurlarını inşallah bertaraf edeceğiz. 79 milyonun duası, desteği sizinle beraber. Gece gündüz herkes işinde gücünde ama aklı da burada. 15 Temmuz'da vatandaş durumdan vazife çıkararak meydanlara indi, sizin bu şerefli üniformanızı giyerek alçaklık yapan hainlere, vatansever polisimizle beraber olarak bu hainlere karşı koydu. Ve Türkiye ikinci istiklal mücadelesini başarıyla sonuçlandırdı. Bundan sonrası memleketimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler hedefine ulaştırmak. Bölge ülkeleriyle dostluklarımızı arttırıp, düşmanlıklarımızı azaltarak, kaynaklarımızı terör değil, daha fazla refaha, gençlerimizin geleceğine yönlendirmek en öncelikli hedefimiz. Bu topraklar tarih boyunca hep stratejik olmuştur, hep anlaşmazlık olmuştur. Rekabet hep bu bölgede olmuştur. İnsanlığın doğuşu da bu bölge. Onun için Türkiye, bu bölgenin teminatı niteliğindedir. Bütün etrafındaki ülkeler Türkiye'ye bakıyor. Bakın 15 Temmuz gecesi İslam coğrafyasında Orta Doğu'da, Afirika'da, Uzakdoğu'da insanlar sabaha kadar uyumadı, ta ki sonuçlanıncaya kadar. Bunları ziyaretlerinde bize söylüyorlar. Bu güven çok önemli, yani bu kadar insan Türkiye'ye güveniyorsa, Türkiye'nin geleceklerini kendi gelecekleri görüyorsa; bu bizim sorumluluğumuzu çok daha da arttırmış oluyor. Onun için gayret etmemiz lazım. Şimdi artık birlik beraberlik, kardeşlik zamanı. Birbirimizin farklılıklarını değil, aynı özelliklerimizi, ortak yanlarımızı ön plana çıkaracağız. Kimimizin saçı siyah, kimisinin beyaz. Kiminin gözü ela, kiminin siyah ama rengi aynı olan tek şey var; gözlerden akan yaşlar. Gözyaşlarından akan yaşların rengi aynı. Sağ olun, var olun, Allah yardımcınız olsun. Bize sofranızı açtınız" diye konuştu.

'HER ŞEYİMİZİ BÖLERİZ AMA TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ'

Başbakan Yıldırım, düşmanlıkları azaltıp dostlukları arttıracaklarını ve her şeyin bölünebileceğini, ancak Türkiye'nin bölünmeyeceğini belirtti. Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Değerli kardeşlerimi bugün bir davetsiz misafir olarak yanınızdayız. Bizimle aşınızı paylaştınız, sizlere çok teşekkür ederiz. Sizler, bizim 'Fırat Kalkanı'ndaki kahramanlarımızsınız. Alçak terör örgütlerinin hesaplarını görmek için buralardasınız. Sizleri gördükten sonra ülkemizin geleceğine olan güvenimiz bir kat daha arttırıp inşallah Türkiye sadece kendi toprakları içerisinde değil, bölge ülkelerinde de devam eden istikrarsızları ortadan kaldıracak ve böylece artık Türkiye terörle zaman kaybetmekten kurtulacak. Biz büyük bir medeniyetiz, büyük bir milletiz. Bizim, kimsenin toprağından da, kaynağından da, zenginliğinde de gözü yok. Bizim tarihimizde, kültürümüzde sömürmek yok, esaret altına almak yok. Biz aşımızı böleriz, yemeğimizi böleriz. Biz her şeyimizi böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Sizlere güveniyoruz. İnşallah daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz. Bakın işte Rusya ile ilişkilerimizi düzelttik, İsrail ile bir noktaya getirdik. Şimdi Rusya ve Türkiye'nin gayretleriyle bir ateşkes başladı. İnşallah kazasız, belasız devam eder ve kalıcı bir barışa döner. Ayrıca burada da siyasi bir çözüm başlamış olur. Yakın zamanda Irak ile de bir araya geleceğiz ve bu konuları görüşeceğiz. Terör sadece bizim derdimiz değil, terör bütün ülkelerin başının belası. Bir bakıyorsunuz Türkiye'de, bir bakıyorsunuz Rusya'da, bir bakıyorsunuz Almanya'da, bir bakıyorsunuz Amerika'da. Allah yar ve yardımcınız olsun. Komutanlarınız her zaman sahada sizlerle beraber."

