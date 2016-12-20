Başbakan Yıldırım ve Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili ortak basın toplantısı düzenledi

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi'nde Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile görüştü. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasının başında Rusya Federasyonu Büyükelçisi'ne rahmet dileyerek, "Ailesi başta olmak üzere Rus halkına baş sağlığı diliyorum. Bu alçak saldırıyı yapanlar Türkiye'nin Rusya ile arasını bozamayacaklar. Terör nereden gelirse gelsin, kim tarafından azmettirilirse ettirilsin, ülkemiz, milletimiz ve hükümetimiz dayanışma içerisinde bu ve benzer belaların üstesinden geleceğiz. Terör bizi ayrıştıramaz, ancak birliğimizi, dayanışmamızı, kardeşliğimizi daha da pekiştiririz. 15 Temmuz'da yaşadığımız menfur terör girişimi hemen sonrasında, dayanışma amacıyla 19 Temmuz'dan Sayın başbakan ülkemize ziyarette bulunmuştur. Darbe girişiminin hemen arkasından programını değiştirmedi ve bu programı gerçekleştirerek bizimle olan dayanışmasını en açık şekilde gösterdi" dedi.

AVRASYA TÜNELİ

Binali Yıldırım, "Bugün Avrasya Tüneli muazzam bir proje. Bu proje Asya ve Avrupa'yı denizin 106.5 metre altından birleştiriyor. Projenin açılışına teşrif etmesi de ayrıca bizim memnun etmektedir. Bu fırsatı değerlendirerek heyetlerimiz arasında GürcistanTürkiye ilişkilerini bir kez daha gözden geçirme fırsatı bulduk. Yakın İŞ birliğimizin ve dayanışmamamızın artarak devam edeceğine şüphemiz yok. Gürcistan'ın Avrupa Birliği dahil ve NATO ile Avrupa Atlantik Kurumu ile entegrasyon hedefini Türkiye olarak desteklemeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

AHISKA TÜRKLERİ

Yıldırım, "Var olan sorunların Gürcistan'ın egemenliğine saygı temelinde, uluslararası tanınmış sınırlar ve toprak bütünlüğü içinde çözümlenmesine inanıyoruz. Sayın Başbakan'a Ahıska Türkleri'nin anavatana dönüşü konusunda gösterdiği destekten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Yıldırım'ın Gürcistan'ın 2007 yılından beri Türkiye'nin bir numaralı ticaret ortaklarından biri olduğunu ifade ederek bunu daha da ileriye taşımak istediklerini, hava ve karayoluyla engelleri kaldırarak iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonu daha ileri götüreceklerini belirtti.

Yıldırım, "Ulaştırma Bakanlığım döneminde başlattığımız Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan'ın ortak projesi Bakü-Tiflis-Kars demiryolu da tamamlanma aşamasına gelmiş bulunuyor. Bu önemli projeyi de 2017'nin ilk çeyreğinde inşallah hizmete almış olacağız" diye konuştu.

"BÖLGESEL GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI KONUSUNDA TÜRKİYE'NİN ROLÜ ÇOK BÜYÜKTÜR"

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, "Bölgesel güvenliğin sağlanması konusunda Türkiye'nin rolü çok büyüktür ve biz bu konuda Türkiye'yi destekliyoruz" dedi.

Kvirikaşvili, terörü lanetleyerek, son dönemde yaşana terör saldırılarında hayatını kaybedenlerden dolayı baş sağlığı diledi.



DHA