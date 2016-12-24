Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tokat Haberi: Başçiftlik'te Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Başçiftlik'te Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
16:1224 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Başçiftlik'te Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
Başçiftlik'te Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Fatih YILMAZ/BAŞÇİFTLİK(Tokat),(DHA)TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde bin 600 metre yükseklikteki Ortayayla bölgesinde bulunan Samandağı Kayak Merkezi'nin sezon açılışı yapıldı.
Ortayayla bölgesinde bulunana Başçiftlik Samandağı Kayak Merkezi sezon açılışına, Vali Cevdet Can, AK Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Coşkun Çakı, Yusuf Beyazıt ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Vali Can, kayak merkezinin önümüzdeki yıllarda daha da büyütüleceğini söyledi. Vali Can'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri kayak tesisinin sezon açılışını yaptıktan sonra, kar kızakları ile kaydı. Açılaşa katılanlar, gürgen ağacından yapılan ipli kayak, kızak ve leğenlerle kaydı.

FOTROĞRAFLI

DHA

SUV Tutkunları Dikkat! Hafta Sonu eXtra Ne Yapmalı?
Keşfet

SUV Tutkunları Dikkat! Hafta Sonu eXtra Ne Yapmalı?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar