Başkale Belediyesi'nden yoğun kar mesaisi

VAN'ın Başkale İlçesi'nde etkili olan kar yağışı ardından Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, merkez ve köy yollarını açmak için seferber oldu. Bir yandan yol açan ekipler diğer taraftan yollarda mahsur kalan araçları kurtardı.

Başkale İlçesi'nde hafta sonu etkili olan kar yağışı ardından karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması için yoğun mesai harcadı. Ekipler, ilçedeki kar kütlelerini kamyonlara yükleyip ilçe dışına çıkartırken mahalle yollarının kapanmaması için de seferber oldu. Ekiplerin çalışma yürüttüğü Hafıziye Mahallesi'nde hasta almaya giden ve kontrolü kaybederek çukura düşen bir minibüsün imdadına karla mücadele ekipleri yetişti. Çukura düşen minibüs belediyeye ait kepçeyle çıkarıldı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkale Belediyesi Garaj Amiri Mehdi Çetik, kar yağışının etkili olduğu 2 gün boyunca geceli gündüzlü çalışarak yolları hep açık tutmaya çalıştıklarını söyledi.

DHA