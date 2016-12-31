Başkale'de gazi ve şehit aileleri umreye gönderildi

Engin ERTÜRK/BAŞKALE(Van), (DHA)VAN'ın Başkale İlçesi'nde gazi ve şehit yakınları Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından umreye gönderildi.

Başkale İlçesi'nde yaşayan Kore, Kıbrıs ve çeşitli cephelerde görev yapmış 9 gazi ile bir şehit babası ve bir şehit annesi toplam 11 kişi, 15 gün sürecek umre ziyareti için ilçeden uğurlandı. Gazi ve şehit yakınlarının kutsal topraklara olan hasretlerinin giderilmesi amacıyla 'Umre Yolcusu Gaziler Projesi' hazırlandığı belirtildi. Başkale Kaymakamı Abdulselam Öztürk, gazi ve şehit yakınlarına İlçe Müftü Vekili Hamit Karadeniz'in eşlik edeceğini söyledi.

Kaymakam Öztürk'ü makamında ziyaret eden gazi ve şehit yakınları kendilerine sunulan imkandan dolayı teşekür ederken, Kaymakam Öztürk, umreye gidecek olan gazi ve şehit yakınlarından vatan, millet, devlet ve İslam alemi için dua etmelerini istedi. Kaymakam Öztürk, "Bizler için de dua ederseniz büyük mutluluk yaşayacağız. Gelinen bu süreçte İslam alemi ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bizde bu ülkede Türk’ü, Laz’ı, Çerkez’i, Kürdü hepimiz bir ağacın dalları gibiyiz. Düşmanlarımız bizi kötü durumlara düşürmeye çalışıyor bunun ilacı duadır. Sizlerden dua bekliyoruz."dedi. Kaymakam Öztürk, gazi ve şehit yakınları ile birlikte çay içip bir süre sohbet ettikten sonra yolcu etti.

DHA