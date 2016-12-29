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Ankara Haberi: Başkent kar altında

Başkent kar altında
11:2129 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Başkent kar altında
Başkent kar altında

ANKARA’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürmeye devam etti. Ankara'da akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı, başkenti kısa sürede beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Esnaf, sabah dükkanı önünde biriken karları temizlerken, işe gitmeye çalışan vatandaşlar ise yollarda güçlükle yürüyebildi.

DHA

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