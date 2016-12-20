Bavulunda gümrük kaçağı sigara ele geçti

SAMSUN'da polis tarafından bavulunda 2 bin 80 paket kaçak sigara ile yakalanan Gürcistan vatandaşı 35 yaşındaki Indiria S. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.

Olay dün meydana geldi. İddiaya göre yol uygulaması yapan polis Ordu yönünden gelen bir firmaya ait otobüsü durdurup arama yaptı. Yapılan arama sırasında Gürcistan vatandaşı olan Indiria S.'nin bavulunda şüphe üzerine arama yapıldı. Bavulu açan polis gümrük kaçağı 2 bin 80 paket yabancı markalarda sigara ele bulup şüpheliyi gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Indiria S. savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.

DHA