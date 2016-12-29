Baz istasyonlarından klima hırsızlığına 6 tutuklama

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA) KÜTAHYA'nın da aralarında bulunduğu 7 ilde baz istasyonlarından klimaları çaldıkları iddia edilen 6 kişi tutuklandı.

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamına, çeşitli tarihnlerde Kütahya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Uşak'ta 76 baz istasyonundan klima çaldıkları öne sürülen A.K., M.B., E.Y., M.B., Y.B. ve M.B. jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Tavşanlı adliyesine sevk edilen şühpeliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevi'ne kondu.

DHA