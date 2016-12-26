Baz istasyonlarından klimaları çalanlar yakalandı

MARMARA ile Ege Bölgesi'nde baz istasyonlarındaki klimalara dadanan 9 kişilik hırsızlık şebekesi, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Aralarında kod isimler kullanarak haberleşen ve çaldıkları malları internet siteleri üzerinden pazarlayan şebeke elemanlarının toplam değeri 1 milyon lirayı bulan hırsızlık yaparak, mobil iletişimde de aksamalara neden oldukları bildirildi.

Bursa Jandarma Komutanlığı’nın ekim ayında başlayan hırsızlık operasyonu, Harmancık ile Orhaneli İlçesi'ndeki baz istasyonlarından 16-18 Ekim tarihleri arasında klima hırsızlığı ile başladı. Jandarma 2016 yılında, aynı yöntemle Bursa, Manisa, Kütahya, Balıkesir, İzmir, Aydın, Denizli ve Afyon’daki baz istasyonlarından toplam 78 klima çalındığını belirledi. Jandarma, mobil operatörleri yaklaşık 1 milyon liralık zarara uğratan ve haberleşmeyi de aksatan hırsızlık olayları şüphelilerinin yakalanması için özel ekip oluşturdu. Jandarma Kütahya’nın Tavşanlı İlçesi Ağır Ceza Mahkemesi’nden 'Suç örgütü kurmak suretiyle nitelikli hırsızlık' suçuyla ilgili teknik takip kararı çıkardı.

Teknik takip sonrası operasyonu başlatan jandarma ekipleri, yine Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Bursa, İzmir ve Manisa’da, aralarında yaralama, silahlı yağma gibi 12 ayrı suçtan aranan M.B. (38) ile E.Y. (42), M.B. (34), Y.B. (36), Y.D. (50), A.K. (45), C.Y. (39), M.B. (44) ve M.K.'yi (31) yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyonlarda, suçta kullanılan 2 araç, değişik markalarda 61 klima, hırsızlık sırasında kullanılan çok miktarda suç aleti ve aparatları, sahte kimlik ve sürücü belgesi, 50 gram esrar maddesi ele geçirildi. Aralarında kod adı kullanarak haberleşen şüphelilerin çaldıkları klimaları internet üzerinden sahte kimlik ve başkalarının adına çıkarılan cep telefonları ile sattıkları, ayrıca elde ettikleri gelirle otomobil aldıkları kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA