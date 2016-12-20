Berber: Karlov, ölümü ile de katkı vermeye devam edecek

RUSYA-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan terör saldırısına ilişkin değerlendirmede bulundu. Saldırıyı kınayan Berber, saldırının Rus uçağı düşürülmesinin ardından iyiye giden Rus-Türkiye ilişkisini olumsuz etkilemeyeceğine, aksine iki ülke arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da katıldığı bir sergide silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, saldırıyı kınadı. Berber, saldırının iyiye giden Rus-Türkiye ilişkilerinin olumsuz yönde etkilemesinin tam aksine olumlu yönde ivme kazandıracağını söyledi. Berber, "İyiye gitmekte olan Rus-Türkiye ilişkileri olumsuz etkilemek ve kötü etkilemek için yapılmış bir provokasyon. Buna hedef olarak Rus Büyükelçisinin seçilmesi bunu açıkça gösteriyor. Hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüş birliği bu yönde. Türkiye'ye geldiğinden bu yana son derece aktif çalışan ve ilişkilerimizin olumlu yönde gelişmesi için çok gayret eden iyi bir diplomattı. Türkiye'de bıraktığı iz ve dostluk grubu olarak üzerimizde bıraktığı iz son derece olumlu oldu. Bundan sonraki Türkiye ve Rusya arasındaki gelişmeleri olumsuz yönde etkilemesi için yapılan bu saldırı, tam tersine olumlu yönde ivme kazandırır. Bana göre büyükelçi sağlığında sağladığı katkı kadar, belki o menfur cinayete kurban gitmesinden sonra ölümü ile de katkı vermeye devam edecek diye düşünüyorum" dedi.

DHA