Bergama'da iki ev yandı

İZMİR'in Bergama İlçesi'nde sobadan çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Barbaros Mahallesi, Yılanlı Sokak'taki İsmail Demir'e ait tek katlı evde, bugün saat 11.30 sıralarında, kömür sobasından sıçrayan kıvılcımdan yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Komşuların ilk müdahaleyi yaptığı alevler bitişikteki Selahattin Çimen'e ait eve de sıçradı.

Söndürme çalışmalarına Kınık İlçesi'nden gelen itfaiye ekipleri ile İZSU'nun vidanjörleri de destek verdi. Yangın su sıkılarak yaklaşık 1 saatte güçlükle söndürülürken, iki ev kullanılmaz hale geldi. Her iki evdekilerinde yangını farkederek dışarı çıkmaları olası can kaybını önledi. Yangının başladığı evde yaşadığı öğrenilen Ümmühan Demir, söndürme çalışmalarını izlerken sinir krizi geçirince, hastaneye kaldırıldı.

Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç de olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını izleyip, yangın hakkında bilgi aldı.

DHA