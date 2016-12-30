Bergama'da yangında yaralanan işitme engelli kadın helikopterle İzmir'e getirildi

İZMİR'in Bergama İlçesi'ndeki bir evde çıkan yangında, ev sahibi işitme engelli 70 yaşındaki Zülkade Karakaya yaralandı.

Bergama'nın Eğiller Mahallesi'nde yalnız yaşayan işitme engelli Zülkade Karakaya'nın evinden dün sabah dumanlar çıktığını gören komşuları, jandarma itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, Zülkade Karakaya'yı yaralı halde kurtardı. Karakaya ambulansla Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ise yangını söndürdü.

AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK

Vücudunun pek çok bölgesinde 1'inci derecede yanık bulunan Karakaya, ambulans helikopterle İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan kontrolde yangının, çamaşır makinesinin bağlı bulunduğu prizden çıktığının belirlendiği kaydedildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

DHA