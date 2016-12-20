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İstanbul Haberi: Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin iddianame kabul edildi

Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin iddianame kabul edildi
16:5920 Aralık 2016
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Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin iddianame kabul edildi
Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin iddianame kabul edildi

Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin 3,5 yıl sonra, bir polis memuru hakkında tamamlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Polis memuru F.D. hakkında, "Olası kasıtla öldürmek" suçundan müebbet hapis isteniyor.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma, geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından İsa Dalgıç tarafından tamammış, polis memuru F.D. hakkında "Olası kasıtla öldürmek" suçundan müebbet hapis talep edilmişti. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, gönderildiği İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ancak mahkeme henüz duruşmanın hangi gün yapılacağını belirlemedi.
 

DHA

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