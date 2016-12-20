Beşiktaş'taki terör saldırısını gerçekleştiren 2. teröristin kimliği de belirlendi

BEŞİKTAŞ'ta terör saldırısını gerçekleştiren otomobilli canlı bombanın kimliği de belirlendi. 1989 Mardin Kızıltepe doğumlu Kadri Kılınç.

Maçka parkındaki canlı bombanın kimliği daha önce önce belirlenmişti. Bu teröristin de 1996 Şanlıurfa doğumlu Burak Yavuz olduğu tespit edilmişti

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü((TEM) ekipleri, canlı bombaların ailelerini DNA örneklerini karşılaştırmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna getirdi. Burada yapılan incelemede bombalı otomobille saldırıyı yapan canlı bombanın 1989 Mardin Kızıltepe doğumlu ' Şervan Şoreş Derweş' kod adlı Kadri Kılınç, Maçka parkında kendini patlatan canlı bombanın ise 1996 Şanlıurfa doğumlu 'Andok Serhat' kod adlı Burak Yavuz olduğu tespit edilmişti. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam diyor.

DHA