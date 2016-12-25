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Bolu Haberi: Beyaz örtüyle kaplı Gölcük'e ziyaretçi akını

Beyaz örtüyle kaplı Gölcük'e ziyaretçi akını
15:4325 Aralık 2016
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Beyaz örtüyle kaplı Gölcük'e ziyaretçi akını
Beyaz örtüyle kaplı Gölcük'e ziyaretçi akını

BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Donmuş göl yüzeyine çıkarak çekilen ziyaretçiler görevliler tarafından uyarıldı.
Çam ormanları arasına saklanmış olan doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunda ziyaretçilerle doldu. Çeşitli illerden tabiat parkına gelen ziyaretçiler, yürüyüş yapıp çektirdi. Donmuş olan gölün etrafına uyarı levhaları asılıp şerit çekilerek vatandaşların göl yüzeyine çıkması engellendi. Bazı ziyaretçiler tüm uyarılara rağmen göl üzerine çıkarak çektirdi. Tabiat parkı görevlileri göl yüzeyine çıkan ziyaretçileri düdük çalarak uyardı. Tabiat parkı eşsiz manzaralarıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

 

DHA

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