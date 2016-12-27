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İstanbul Haberi: Beyazıt'ta tramvay kazası (2)

Beyazıt'ta tramvay kazası (2)
16:0627 Aralık 2016
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Beyazıt'ta tramvay kazası (2)
Beyazıt'ta tramvay kazası (2)

Beyazıt'ta bir kişi tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza saat 14.00 sıralarında Kabataş- Bağcılar seferini yapan tramvay, Çemberlitaş'tan Beyazıt istikametine giderken bir yayaya çarptı. Tramvay çarpmanın etkisiyle raydan çıktı. Tramvayın çarptığı kişi hayatını kaybederken, sıkıştığı yerden çıkarılması 45 dakika sürdü. Hayatına kaybeden kişinin cansız bedeni, ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Tramvayın tekrar raylara oturtulmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra seferler her iki yönde de normale döndü.
 

DHA

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