Biga'da PKK operasyonu: 6 gözaltı

ÇANAKKALE'nin Biga İlçesi'nde, jandarma tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Biga'da jandarma tarafından PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon yapıldı. Dün sabah 6 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda PKK/KCK üyesi olduğu ve sosyal medya üzerinde PKK lehine propaganda yaptığı iddia edilen 3'ü kadın 6 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlılar bugün öğe saatlerinde adliyeye sevk edildi.

DHA