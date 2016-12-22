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Çanakkale Haberi: Biga'da PKK propagandasına 1 tutuklama

Biga'da PKK propagandasına 1 tutuklama
11:4422 Aralık 2016
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Biga'da PKK propagandasına 1 tutuklama
Biga'da PKK propagandasına 1 tutuklama

ÇANAKKALE'nin Biga İlçesi'nde, sosyal medya hesabında PKK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 5 gün önce gözaltına alınan ve adli kontrol uygulamasıyla serbest kalan 22 yaşındaki İrfan T., itiraz üzerine tekrar yakalandı. Adliyeye sevk edilen İrfan T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Biga'da 17 Aralık'ta jandarma tarafından PKK terör örgütünün sosyal medyada propagandasını yaptığı iddiasıyla Çınardere Köyü'nde gözaltına alınan İrfan T.'nin sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hekimliğince serbest kalmasına savcılık itiraz etti. Yeni deliller tespit edilmesiyle yapılan itiraz üzerine İrfan T., jandarma tarafından tekrar gözaltına alındı. Geçen salı günü jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İrfan T. tutuklandı.

DHA

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