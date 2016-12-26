(bilgilerle) 'Suriye tartışması' cinayetinin faili adliyeye sevkedildi

BEYKOZ'da bir villada 20 yıllık aile şoförleri Nihat Bulca'yı (50) aralarında çıkan "Suriye tartışması" nın küfürlü kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklayan Burhanettin Tarkan Yürür (49) polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Tarkan Yürür'ün polise verdiği ifadede suçunu itiraf ettiği, ölümle sonuçlanan kavganın ayrıntılarını anlattığı öğrenildi.

Boynuna ve koluna isabet eden bıçak yaralarıyla hastaneye götürülen Nihat Bulca'nın 2 gün tedavi gördüğü, çabalara rağmen dün hayatını kaybettiği belirtildi.

DHA