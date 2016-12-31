Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kayseri Haberi: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü Kayseri'de (3)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü Kayseri'de (3)
17:4131 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü Kayseri'de (3)
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü Kayseri'de (3)

SANAYİCİLERLE GÖRÜŞTÜ
Kayseri'ye gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayicilerle de buluştu. Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) gerçekleştirilen toplantıya Bakan Özlü'nün yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da katıldı. İş adamları ile 2016 yılını değerlendiren Bakan Özlü, sanayicilerin sorunları dinledi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti. Bakan Faruk Özlü, sanayicilerle yaptığı toplantının ardından AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti.

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar