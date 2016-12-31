Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü Kayseri'de (3)

SANAYİCİLERLE GÖRÜŞTÜ

Kayseri'ye gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayicilerle de buluştu. Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) gerçekleştirilen toplantıya Bakan Özlü'nün yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da katıldı. İş adamları ile 2016 yılını değerlendiren Bakan Özlü, sanayicilerin sorunları dinledi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti. Bakan Faruk Özlü, sanayicilerle yaptığı toplantının ardından AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti.

DHA