Bingöl'de 150 köy yolu ulaşıma kapandı

BİNGÖL'de, olumsuz hava koşulları ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 150 köy ile karayolu bağlantısı kesildi.

Kent merkezinde de etkili olan soğuk hava ve kar yağışı kırsal kesimde günlük hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Dün sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı. Bingöl İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için 32 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

DHA