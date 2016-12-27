Birecik’te sahte Suriye altını ele geçti

ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesinde 15 bin dolar karşılığında 500 sahte Suriye altını satarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Hasan Eldeden, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Birecik'e yerleşen Suriye uyruklu Sagr Quraish Hashim, ilçede tanıştığı bir kişiden 15 bin dolar karşılığında 500 Suriye altını aldı. Hashim, bir süre sonra bozdurmak için gittiği kuyumcuda altınların sahte olduğunu öğrenince polise başvurdu. Şikayet üzerine hareket geçen polis ekipleri, Suriye uyruklu Hasan Eldenden'i Belkıs Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alarak sorgulamaya başladı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA