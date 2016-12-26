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Bitlis Haberi: Bitlis Tatvan'da PKK'ya yönelik operasyon

Bitlis Tatvan'da PKK'ya yönelik operasyon
14:4526 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Bitlis Tatvan'da PKK'ya yönelik operasyon
Bitlis Tatvan'da PKK'ya yönelik operasyon

10'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından, Bitlis Tatvan Emek Mahallesi bölgesinde 18-24 Aralık 2016 tarihleri arasında 'Şehit Piyade Uzman Çvş. Ethem Hacımahmutoğlu-38' operasyonu düzenlendi.

Operasyon bölgesinde yapılan arazi taraması ve ev aramalarında 4 ruhsatsız av tüfeği, farklı noktalarda sığınak, sığınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemeleri ve örgütsel posterler ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla 4 adet ruhsatsız av tüfeği muhafaza altına alındı. Sığınak ve sığınak içerisinde yaşam malzemeleri, örgütsel posterler yerinde imha edildi.

 

DHA

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