Bitlis’te 20 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi

BİTLİS’in Adilcevaz İlçesi'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde 20 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçıkla mücadele kapsamında Adilcevaz İlçesi'nde yol kontrolleri sırasında 2 aracı durdurararak arama yaptı. Yapılan aramalarda yurda kaçak yollardan getirildiği ve terör örgütlerinin fınansmanlarında kullanıldığı öne sürülen 20 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüleri gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

DHA