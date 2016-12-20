Bitlis’te milli birlik mitingine 10 bin kişi katıldı

BİTLİS’te teröre karşı düzenlenen Milli Birlik Mitingine 10 bin kişi katıldı. Bitlis merkezde oturanların yanı sıra ilçelerden gelenler de Rahva bölgesinde bulunan Üçyol mevkiinde oluşturdukları araç konvoyu eşliğinde şehir merkezine gelip mitingin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Kur’an-ı Kerim okunması ile başlayan ve şiirlerin okunduğu mitingde konuşan Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Türkiye’nin saldırıldıkça devleşen bir ülke konumuna geldiğini söyledi. Yapılan saldırılara karşı dik durulması gerektiğini belirten Bitlis Valisi Çınar, şöyle dedi:

"Çanakkale’ye gelen herkes aynı emperyalistler, aynı zalimler, aynı dünyanın mafyası zulüm edenler, fitneciler, Allahın lanetlediği bu devletler bugün hepsi bir olmuş. Suriye'de Irak'ta kıyımıza yanaşmışlar aynı amaç ve hedefle 100 yıl öncekine göre teknolojilerini de biraz daha geliştirerek, fitnelerine teknolojiyi de katarak, ülkemize saldırmış durumdalar. Ama şunu hepimiz biliyoruz ki, Türkiye dünya mazlumlarının, dünya İslam ümmetinin, dünya Müslümanlarının umudu ve duasında olan bir ülke. Dolayısıyla Cenabı Allah devletimize zeval vermesin. Milletimizin birliğini bozmasın. Bu feraseti, cesareti yüksek, artık meseleyi anlamış imanı yüksek, milletimizi cenabı Allah korusun, birliğimizi bozmasın."

Türkiye'nin saldırıldıkça devleştiğini vurgulayan Vali Çınar, "Masallardaki gibi dedim, herkes saldırdıkça daha da büyüyoruz. Milletimiz daha da güçleniyor. Dolayısıyla cenabı Allah'ın bize rahmet ettiğini, bizi sevdiğini ve koruduğunu hep beraber görüyoruz" dedi. Vali Çınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah bu dünyanın egemenleri dediğimiz, bu zalim mafya usulü çalışan, insanlıktan nasipsiz bu güçlerin karşısında Türkiye büyük bir devlet olarak tarihte yerini alacak, istikbalde yerini alacak ve dünyanın huzuruna büyük katkılar sağlayacaktır. Bunu da hep beraber burada görüyoruz. Türkiye kökleri binlerce yıl derinlere inen büyük medeniyetler ve onlarca devlet kurmuş ve hep adil olmuş. Vatan hepimiz için çok önemli. Namustur, gelecektir, varlığımızın devamıdır. Türkiye ümmetin kurtuluşu, huzurudur, zalimlerin durduruluşudur. Bunu Cenabı Allah inşallah hepimize gösterecektir.".

Mitingde Sivil Toplum Kuruluşları adına konuşma yapan Memur-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak ise, İstanbul ve Kayseri de yapılan kalleşçe saldırılar sonucunda şehit olanlar için meydanlarda olduklarını söyledi. Durak, şunları söyledi:

"Önce 15 Temmuz darbe girişimi, geçen hafta İstanbul'da polisimize, şimdi Kayseri'de askerimize yapılan hain saldırı.Ve dün Rusya’nın Ankara Büyükelçisinin öldürülmesi. Bu kirli oyunu görmemek için kör olmak gerekiyor. Bu derece aşağılık ve kahpece bir hainliği dünyada çok az millet yaşamıştır. Ama başaramıyorlar, birlik ve beraberliğimizi bozamadıkça da vahşileşiyorlar. Ama biliyor musunuz Hesap edemedikleri şu; Evet bizler bin yıldır bu topraklardayız. Bizler bu topraklarda doğup büyüdük. İnşallah çocuklarımız da bu topraklarda büyüyecekler. İslam'ın mayasıyla yoğrulmuş bu millet Allah’ın izniyle binlerce yıl bu topraklarda kardeşçe yaşadığı gibi bundan sonrada yaşayacaktır. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlar şunu bilsinler ki, acıyla yoğrulmuş bu vatanın insanlarının birliğini, kardeşliğini bu tür saldırılar bozamayacaktır."

Konuşmaların ardından mitinge katılanlar, ellerinde bayraklarla merkezde bulunan Ulu Cami önüne kadar yürüdü. Mitinge Bitlis Valisi Ahmet Çınar’ın yanı sıra, Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile birlikte yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

DHA