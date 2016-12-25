Bodrum'da 11 göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, yasadışı yollardan Yunanistan'a ait İstanköy Adası'na geçmeye çalışan Pakistan uyruklu 11 göçmen yakalandı.

Bodrum'un Akyarlar Mahallesi sahilinden üç metrelik lastik bota binerek Yunanistan'ın (Kos) İstanköy Adası'na geçmek için denize açılan Pakistan uyruklu göçmenler yaklaşık yarım mil sonra fırtına ve dalga nedeniyle geri dönmeye çalıştı. Dalgalarla mücadele ederek yaşam savaşı veren göçmenler, bölgede devriye gezen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Akyarlar balıkçı barınağına getirilen 11 göçmen jandarmaya teslim edildi.

DHA