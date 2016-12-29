Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Antalya Haberi: Boğulma tehlikesi geçiren mühendisi deniz polisi kurtardı

Boğulma tehlikesi geçiren mühendisi deniz polisi kurtardı
14:0829 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Boğulma tehlikesi geçiren mühendisi deniz polisi kurtardı
Boğulma tehlikesi geçiren mühendisi deniz polisi kurtardı

ANTALYA'da yüzerek denizde açıldıktan sonra geri dönemeyen emekli kimya mühendisi 67 yaşındaki Mehmet Uçan'ı, deniz polisi kurtardı.
Polis ve sağlık ekiplerini harekete geçiren olay, öğle saatlerinde Konyaaltı Beachpark 1 No'lu plajda meydana geldi. Bir grup arkadaşı ile plaja gelen emekli kimya mühendisi Mehmet Uçan, denizde açıldı. Yaklaşık 150 metre yüzen Uçan, dönmek istemesine rağmen başarılı olamadı. Uçan'ı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Dalgalar arasında yer alan dubaya tutunan Uçan, deniz polisinin gelmesini bekledi. Uçan, yanına gelen deniz polisi tarafından bota alınarak Yat Limanı'na çıkartıldı. Burada kendini bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Mehmet Uçan'ın, üşüdüğü gözlendi.
Her zaman aynı yerde yüzdüğünü belirten Uçan, "Dalgalar yüzünden dönemedim. Şansımız varmış ki polis gelip kurtardı" diye konuştu.

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar