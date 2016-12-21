Bolu Dağı'nda kar ulaşımı zorlaştırdı

İSTANBUL-Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı.

TEM ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde dün akşam başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. 900 rakımlı Bolu Dağı'nda kar kalınlığı yer yer 80 santime ulaştı. Karayolları ekipleri TEM ve D-100'de küreme araçlarıyla kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar ulaşımı zorlaştırsa da Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu aksama olmadı. Sürücüler TEM'in Bolu Dağı Tüneli mevkisinde elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı.Trafik ekipleri de yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.

Kent merkezi de kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

DHA