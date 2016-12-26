Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bolu Haberi: Bolu'da avukatlara FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Bolu'da avukatlara FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
14:4826 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Bolu'da avukatlara FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
Bolu'da avukatlara FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

BOLU'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11'i avukat, 13 kişi gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 13 kişinin ev ve işyerlerine baskın yaptı. 11'i avukat 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında bulunan bazı belge ve evraklar ile dijital cihazlara el konuldu.
Gözaltına alınan avukatlar arasında AK Partili belediye meclis üyesi V.B.'nin de bulunduğu belirtildi. 13 kişi, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar