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Bolu Haberi: Bolu'da FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama

Bolu'da FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama
17:5427 Aralık 2016
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Bolu'da FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama
Bolu'da FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama

BOLU'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen bir kişi tutuklandı, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada polis ekipleri, dün 11'i avukat 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bazı belge ve dökümanlara el konuldu Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si adliyeye sevk edildi. Şenol Ö. nöbetçi mahkemece tutuklanırken, eşi S.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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