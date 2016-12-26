Bolu'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi, polisin takibiyle yakalandı

BOLU'da 8 ev ve iş yeri ile 3 otomobili soyan, 1 kişiyi dolandıran 4 kişi, otomobille kaçarken polisin takibi sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde son dönemde artan ev ve iş yeri soygunları ile ilgili araştırma başlattı. Soygunları 4 kişilik bir çetenin gerçekleştirdiğini belirleyen polis, bu kişilerin eşkallerini belirledi. Polis ekipleri, şüphelilerin hırsızlık olaylarında kullandığı 34 AU 4085 plakalı otomobili, kent merkezindeki PTT Caddesi'nde görünce takibe başladı. Sürücüsü polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil, caddenin sonunda bir otomobile çarparak durdu. Otomobilde bulunan H.Ö., Ö.B., S.G. ve E.G. gözaltına alındı.

Liderliğini cezaevi firarisi 24 yaşındaki H.Ö.'nün yaptığı çetenin, kentte 4 ev, 4 iş yeri ve 3 otomobilde hırsızlık yaptığı ve 1 kişiyi dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin üzerinde hırsızlıktan elde ettikleri para, kaldıkları evde ise sigara, elektranik ağırlıklı çok miktarda ev eşyası ile değerli saatler bulundu.

Poliste 27 ayrı suç kaydı bulunan H.Ö.'nün, Çanakkale'de kaldığı ev arkadaşını aynı şekilde dolandırıp Düzce'ye geldiği, 1.5 ay önce Düzce'den sahte kimlikle kiraladığı araçla da Bolu'ya gelerek eylemlerini gerçekleştirdiği saptandı. Şüpheliler, polisteki sorguları ardından adliyeye sevk edildi.

DHA