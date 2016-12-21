Bolu'da otomobil şarampole yuvarlandı; sürücü yaralı

BOLU’da kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 07.30 sıralarında Bolu ile Mudurnu ilçesi arasındaki yolun Belkaraağaç mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Yılmaz Gülşen’in kullandığı 14 LE 143 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Ters dönen otomobilde yaralanan sürücü, gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sedye ile ambulansa taşınan yaralı sürücü ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Gülşen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA