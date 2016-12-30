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İstanbul Haberi: Bolu'da özel harekatlı huzur operasyonu

Bolu'da özel harekatlı huzur operasyonu
23:1930 Aralık 2016
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Bolu'da özel harekatlı huzur operasyonu
Bolu'da özel harekatlı huzur operasyonu

BOLU'da yılbaşı öncesi Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin de katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kentteki eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yaptı. Uygulamaya, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş, Terörle Mücadele ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İstanbul'dan geçici görevle Bolu'ya gelen Polis Özel Harekat ekiplerinden oluşan 100 polis katıldı. Uygulama kapsamında eğlence mekanları denetlendi, çalışanların ve müşterilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Kentin çeşitli noktalarında durdurulan araçların evrakları ile sürücüler ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

DHA

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