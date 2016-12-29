Bomba şüphesiyle incelenen otomobiller çalıntı çıktı

ADANA'da çaldıkları otomobillere ikiz plaka takarak sahte belgelerle satmak isteyen 2 kişi yakalandı.

Patlayıcı yüklü araçlarla meydana gelen bombalı saldırı olayları üzerine kontrollerini sıklaştıran ekipler, merkez Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde park halindeki 34 FK 6946 ile 34 JE 2072 plakalı iki otomobilden şüphelenerek kontrol etti. Ekiplerin yaptığı incelemede, 34 FK 6946 plakalı otomobilin gerçek plakasının 77 EH 649 olduğu ve Yalova'dan, 34 JE 2972'nin ise trafik gerçekte İstanbul'dan çalınan 61 TP 150 otomobil olduğunu saptadı. İkiz plakaların izini süren polis, Ertuğrul Gök (44), kardeşi Ahmet Gök (37) ile yeğenleri Mehmet Gök'e (26) ulaştı. Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 3 ayrı adrese baskın düzenleyen Oto Hırsızlık Bürosu ekipleri, Ahmet Gök ile yeğeni Mehmet Gök'ü gözaltına alındı. Ertuğrul Gök'ün ise Niğde Açık Cezaevi'nde olduğunu ve hırsızlığı ise izinli olarak çıktığı gün planladığı belirlendi. Ertuğrul Gök'ün otomobilleri çaldıktan sonra cezaevine geri döndüğü ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan ve suçlamayı kabul etmeyen Ahmet ile yeğeni Mehmet Gök ise çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Otomobiller sahiplerine teslim edildi.

DHA