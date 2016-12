'Bu halinizde MR'a sığamazsınız' sözü 84 kilo zayıflattı

BABASI için MR filmi randevusu almaya gittiğinde hasta zannedilip "Bu kiloyla MR cihazına giremezsiniz" denilen 170 kilo ağırlığındaki mühendis Battal Murat Öztürk, o gün zayıflamaya karar verdi. Uzman Diyetisyen Aslı Kınsız İnan'ın diyetine uyan Öztürk, azmi sayesinde 1 yılda 86 kiloya düşmeyi başardı.

İzmirli mühendis Battal Murat Öztürk, bu yılın başında babası için bir tanı merkezine MR randevusu almaya gitti. Merkezdeki görevlinin Murat Öztürk'ü hasta zannedip, "Bu kiloyla MR cihazına sığamazsınız" demesi genç mühendisin hayatını değiştirdi. Hastalanması halinde mevcut kilosuyla MR çektiremeyeceğini aklına getiren Öztürk, bir an önce sağlıklı bir şekilde kilo vermek için arayışlara başladı.

DİYETİSYEN KONTROLÜNDE 1 YILDA 84 KİLO VERDİ

Clinic A Plus'ın Diyetisyeni Aslı Kınsız İnan'a başvuran Öztürk, yaşadığı olayı anlatıp zayıflamak istediğini söyledi. Bunun üzerine özel bir beslenme programı hazırlayan İnan, her hafta Öztürk'ü düzenli olarak 1 yıl takip etti. 1 yılın sonunda 84 kilo vererek, 170 kilodan 86 kiloya düştü.

Babasının vefat ettiğini belirten Battal Murat Öztürk, annesi, kız ve erkek kardeşi ile iş arkadaşlarının da 8- 20 kilo arasında kendisiyle birlikte zayıfladıklarını kaydederek şunları söyledi:

"Kilo problemi yaşayan herkes gibi, bir gün mutlaka kilonun yan etkilerini göreceğimi biliyordum. Fakat bir türlü pazartesi başladığım programlar salı gününü görmüyordu. Beynimdeki iki adet olumsuz düşünceyi yenemiyordum. Birincisi yemek yeme, ikincisi ise hareket etmeme. İki unsur kilo vermemde beni tetikleyen unsurlar oldu. Birincisi rahmetli babam için MR randevusu almaya gittiğim zaman danışmadaki beyefendi randevuyu kendim için aldığımı düşünerek kaç kilo olduğumu sordu. Benim 170 kilo olduğumu duyunca, 'Bu kiloyla MR cihazına sığamazsınız' dedi. Cihaza 130 kilo ve üstü kişileri almıyorlarmış. İkincisi ise bir tanıdığımın MR cihazına kiloları nedeniyle girememesi ve ardından yaşamını yitirmesi hayatımın dönüm noktası oldu ve zayıflamaya karar verdim"

'UZUN VE YORUCU AMA EN SAĞLIKLISI'

Battal Murat Öztürk'ün kilo vermesine yardımcı olan uzman diyetisyen Aslı Kınsız İnan ise şu açıklamayı yaptı:

"Battal bey geldiğinde bu kadar kilo verebileceğine inanmıyordu, bu sürecin uzun olacağını, azmini hiç kaybetmeden zorlansa dahi disiplinini bozmadan devam etmesi gerektiğini anlattım. Kendisi kilo vermeye başladıkça mutlu oldu ve her hafta daha da başarılı sonuçlar alarak 1 yılın sonunda tam 84 kilo verdi. Battal beye hiç spor yaptırmadım. Çünkü bu kiloda dizlere binen yükten dolayı spor yapması daha ciddi rahatsızlıklara neden olabilir, hem belinde hem de dizlerinde kalıcı hasarlara yol açabilirdi. Her hafta değiştirdiğim listelerime harfiyen uydu. Yemeklerini hazırlayan annesi ve ablası en büyük destekçimizdi. Sabahları işe gitmeden öğlen yemeğini ve ara öğünlerini mutlaka yanına alıp evden çıkıyordu, bunu gören iş arkadaşları da onun beslenme tarzına az da olsa uyarak onunla beraber kilo kaybetmişler. Bu süreç uzun ve yorucu görülebilir ama en sağlıklısıdır. Kısa yolu seçip ameliyat olmayı düşünenler, risklerini de doktorları ile çok ayrıntılı konuşmalılar."

DHA