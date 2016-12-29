Trabzon Haberi: Buğday üretimi 2016 yılında 2 milyon ton birden azaldı Buğday üretimi 2016 yılında 2 milyon ton birden azaldı Son Dakika Haberi







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Buğday üretimi 2016 yılında 2 milyon ton birden azaldı – Türkiye'de tarımsal üretimin en önemli kalemlerini oluşturan tahılların üretimi 2016 yılında büyük oranlarda geriledi. Tahıl üretiminin en büyük kalemi olan buğday üretimindeki düşüş 2 milyon tonu buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, buğday üretimi yüzde 8.8 azalarak, geçen yıldaki 22 milyon 600 bin tondan, 20 milyon 600 bin tona geriledi.

Aynı dönemde, arpa üretimi yüzde 16.3 azalarak 8 milyon tondan 6 milyon 700 bin tona geriledi.

Bu dönemde, çavdar üretimi yüzde 9.1 azalarak 300 bin tona, yulaf üretimi de yüzde 10 azalarak 225 bin tona geriledi.

TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2016 yılında bitkisel üretim miktarları bir önceki yıla göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 0.2, sebzelerde yüzde 2.4, meyvelerde yüzde 6.8 arttı. Üretim miktarları 2016 yılında tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 65 milyon 184 bin ton, sebzelerde 30 milyon 267 bin ton ve meyvelerde 18 milyon 972 bin ton olarak gerçekleşti.

Sebze üretimi arttı

Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde; yumru ve kök sebzeler yüzde 8.6, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzeler yüzde 4.3, meyvesi için yetiştirilen sebzeler ise yüzde 1.5 arttı.

Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden kuru soğanda yüzde 12.8, kavunda yüzde 7.8, patlıcanda yüzde 6.1, salçalık biberde yüzde 8.8 artış olurken, üretim miktarları taze soğanda yüzde 5.1, bayır turpunda yüzde 5.6, bamyada yüzde 3.4 azaldı.

Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarları, bir önceki yıla göre elmada yüzde 13.9, şeftalide yüzde 4.9, kirazda yüzde 12, kayısıda yüzde 7.4 arttı.

Turunçgil meyvelerinden mandalina yüzde 15.6 artarken, sert kabuklu meyvelerden fındık üretimi ise yüzde 35 azaldı. Üzüm üretiminde yüzde 9.6, Trabzon hurmasında ise yüzde 2.7 artış oldu.

Tahıl bir önceki yıla göre azaldı

Tahıl ürünleri üretim miktarları 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8.7 azalarak 35 milyon 281 bin ton olarak gerçekleşti.

Bir önceki yıla göre buğday üretimi yüzde 8.8 azalarak 20 milyon 600 bin ton, arpa üretimi yüzde 16.3 azalarak 6 milyon 700 bin ton, çavdar üretimi yüzde 9.1 azalarak 300 bin ton, yulaf üretimi yüzde 10 azalarak 225 bin ton oldu.

Baklagillerin önemli ürünlerinden yemeklik bakla yüzde 0.3 artarak 6 bin 280 ton, nohut yüzde 1.1 oranında azalarak 455 bin ton, yumru bitkilerden patates ise yüzde 0.2 azalarak 4 milyon 750 bin ton olarak gerçekleşti.

Yağlı tohumlardan soya üretimi yüzde 2.5 artış göstererek 165 bin ton oldu.

Tütün üretimi yüzde 3 artarak 70 bin ton, şeker pancarı üretimi ise yüzde 21.5 artarak 19 milyon 465 bin ton olarak gerçekleşti.

Süs bitkileri üretimi 2015’e göre azaldı

Süs bitkileri üretim miktarı 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.7 oranında azaldı.

Süs bitkileri üretimi içindeki payları incelendiğinde kesme çiçekler yüzde 68.6, diğer süs bitkileri yüzde 31.4’lük bir paya sahiptir.

Gül (kesme) üretimi bir önceki yıla göre yüzde 4.3, lale üretimi yüzde 1.8, lisianthus üretimi yüzde 13.7 oranında azaldı.

Bitkisel üretimde tahılın genel olarak azalmasının yanı sıra 2015'e göre 2016'da kuru soğan yüzde 12.8; kuru sarımsak yüzde 15.1; şalgam yüzde 18.5, Brüksel lahanası yüzde 24.3 ve kereviz yüzde 20.1 arttı.

(Grafik)

DHA