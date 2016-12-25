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Burdur Haberi: Burdur'da 140 kaçak yakalandı

Burdur'da 140 kaçak yakalandı
09:3825 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Burdur'da 140 kaçak yakalandı
Burdur'da 140 kaçak yakalandı

BURDUR'da polisin durdurduğu 2 yolcu otobüsünde 20'si çocuk 140 Afgan ve Suriyeli kaçak yakalandı.
Burdur- Antalya çevreyolunda kendisine adres soran otobüs şoföründen şüphelenen vatandaş, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine Ali Kemal Erdem Bulvarı'nda önlem alan polis, 2 otobüsü durdurdu. Otobüste yapılan aramada 20'si çocuk Afgan ve Suriye uyruklu 140 kaçak yakalandı. Kaçakları taşıyan otobüsler polis tarafından Bölge Trafik Müdürlüğü'ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçakların işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

 

DHA

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