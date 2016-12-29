Burdur'da kar yağışı

BURDUR'da dün akşam etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı ilçelerde daha yoğun hissedilirken, bazı bölgelerde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı.

Burdur'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı akşama kadar sürdü. Cumhuriyet Meydanı'nda toplananların yaptığı kartopu savaşı renkli görüntüler oluşturdu. Üzeri karla kaplı Atatürk Anıtı önünde özçekim yapanlar kar yağışını ölümsüzleştirdi. Kar yağışı Burdur Gölü'nde de kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kent merkezinde hava sıcaklığı 3-4 derecede seyrederken, güneşli havanın etkisini gösterdiği belirtildi.

Kar yağışının yoğun olduğu Karamanlı, Kemer ve Yeşilova ilçelerine bağlı köylerden ilçe merkezlerine taşımalı eğitim gören öğrenciler için ve Altınyayla İlçesi'nin Ballık Köyü'nde eğitime ara verildi.

AĞLASUN'DA YAĞIŞ ETKİLİ

Ağlasun İlçesi'nde yaklaşık 10 saat etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 25- 30 santimetreye kadar ulaştı. Belediye ekipleri gece boyu cadde ve sokaklarla mahalle aralarında kar küreme ve yol açma çalışmaları yaptı. Sabah işyerlerine gelen esnaf dükkanlarının önünü küreklerle temizledi. Okulların bahçeleri de görevlilerce temizlendi. Araçlar zaman zaman yolda kaldı.

Kar yağışına en fazla sevinen üreticiler oldu. Kurak geçen sezonun ardından yağan kar üreticiye umut verdi.

DHA