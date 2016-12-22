Burdur'daki şehit ateşi Antalya'yı yaktı

FIRAT Kalkanı Harekatı'nda El-Bab'da şehit olan Uzman Çavuş 26 yaşındaki Ali Yılmaz'ın cenazesi, yarın öğle vakti Antalya'da toprağa verilecek.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda dün şehit olan Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın şehadet haberi, önce Burdur'un Karamanlı İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde oturan dedesi Abdullah Avcı ve dayısı Ali İhsan Avcı'ya, ardından Antalya'da oturan annesi Aynur ve kız kardeşi Aycan Aygün'e verildi. Eşinden boşandıktan sonra Mithat Aygün'le evlenerek Antalya'ya yerleşen Aynur Aygün'e acı haber, yakınları tarafından telefonla bildirildi. Oğlunun şehadet haberiyle yıkılan Aynur Aygün, kızı Aycan ve eşi Mithat Aygün'e sarılarak gözyaşı döktü.

Aygün ailesinin evine giden askeri personel, şehidin evine ve oturduğu sokağa Türk bayrakları astı.

Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın cenazesi, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Şehitliği'nde toprağa verilecek.

VALİ YILMAZ: SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın Karamanlı İlçesi'nde oturan dedesi Abdullah Avcı'yı evinde ziyaret ederek başsağlığı diledi. Vali Yılmaz'a, Burdur Garnizon Komutanı Tank Albay Cem Tuce, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, 58'inci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, Karamanlı Kaymakam Vekili Abdullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Saim Akpınar, Karamanlı Belediye Başkan Vekili Hüseyin Uğurel, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nurdan Kamal ve İl Müftüsü Hıdır Bayrak eşlik etti.

İl Müftüsü Bayrak'ın okuduğu duanın ardından Vali Yılmaz ve beraberindekiler, şehidin dedesi Abdullah Avcı, nişanlısı Emine Zengin ve dayısı Ali İhsan Avcı'ya başsağlığı diledi. Milletin birlik ve beraberliğinin asla bozulmayacağını belirten Vali Yılmaz, "Ülkemiz zor günlerden geçiyor. İstanbul ve Kayseri'de güvenlik güçlerimize yönelik saldırılarda polis ve askerlerimiz şehit oldu. Yine dünkü Fırat Kalkanı operasyonunda şehitlerimiz var. Bayrağımız için, ezanların susmaması için, güvenlik güçlerimiz kar- kış demeden görevdeler. Allah onlara güç, kuvvet versin. Sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

DHA