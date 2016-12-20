Bursa’da 3 parti başkanından teröre ortak tepki

BURSA'da bir araya gelen AK Parti, CHP ve MHP il başkanları, ortak bir basın açıklamasıyla son günlerde meydana gelen terör saldırılarına tepki gösterdi.

Merkez Osmangazi İlçesi’ndeki Ördekli Kültür Merkezi’ndeki basın toplantısına AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, CHP İl Başkanı Şadi Özdemir ve MHP İl Başkanı Tevfik Topçu katıldı.

İstanbul, Kayseri ve dün Ankara’da meydana gelen saldırıları kınayarak konuşmasına başlayan AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, bu hain ve kanlı eylemlerin milletin birliğine, bekasına ve bütünlüğüne yönelik olduğunu söyledi. Torun, "Bu hain saldırılarla hiçbir kutsalı tanımadığını gösteren teröristler, bir kez daha insanlık düşmanı yöntemlerini devreye sokmuşlardır. Bunu yapan örgütün adı ne olursa olsun bilsinler ki, bu milletin kardeşliğini, birliğini beraberliğini bozamayacaklar, tam aksine gittikçe birbirimize daha sıkı sarıldığımızı göreceklerdir" dedi.

'HİÇBİR TALEP TERÖRİZME MEŞRUİYET KAZANDIRAMAZ'

Hiçbir talebin ve mazeretin terörizme meşruiyet kazandırmayacağını ifade eden Torun şöyle devam etti:

"Terör ve terörden beslenenler hiçbir zaman bu ülkede hakimiyet kuramayacak, yüzlerce yıldır tarihini kahramanlıklarla yazmış olan milletimizi yıldıramayacaktır. Tarihimizden aldığımız güçle terör saldırıları karşısında millet olarak topyekun mücadele edeceğimizden ve daha da kenetleneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Ortadoğu ülkelerinin insanların etnik ve mezhepsel farklılıkları üzerinden kan gölüne döndürüldüğünü, parçalandığını unutmayarak ve bu tuzağa asla düşmeyerek farklılıklarımızla bu ülkeyi vatan yapan, bu halkı millet yapan değerler için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizler farklı görüşlerden siyasi partilerin temsilcileri olarak ülkemizin birliği, bütünlüğü, bekası yolunda biriz, beraberiz ve bu bütünlük adına canlarını siper eden güvenlik güçlerimiz ile devletimizin yanındayız."

ÖZDEMİR: TBMM’NİN BAŞKA BİR GÜNDEMİ GÖRÜŞMEMESİ LAZIM

Türkiye’deki terör lanetinden birlikte çalışılması halinde kurtulmanın mümkün olduğunu kaydeden CHP Bursa İl Başkanı Şadi Özdemir, "CHP olarak küresel oyuncuların Türkiye üzerinde oynayacakları oyunları bozacak kadar gücümüz var. Bunun için meclisin birliktelik ruhu ile çalışması gerektiğine inanıyoruz. Hükümet, mecliste teröre yönelik hangi teklifi getirirse getirsin ona destek oluruz. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Oynan oyunları da görüyoruz. Böyle bir dönemde TBMM’nin başka bir gündemle ilgilenmemesi gerektiğini ve bütün partilerin bu terör lanetinden kurtulması için birlikte çalışması gerektiğine inanıyoruz" İfadelerini kullandı.

MHP Bursa İl Başkanı Tevfik Topçu da MHP olarak terörün karşısında her zaman dik durduklarını belirterek, "Burada birlikte olmamızın sebebi en önemli sebeplerinden biri de geçtiğimiz günlerde genel başkanlarımızın bir araya gelerek teröre karşı ortak duruş sergilemeleridir. Terör ve teröristle mücadele her ortamda devletin ve milletin yanında olacağız" dedi.

DHA