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Bursa Haberi: Bursa'da ahır çöktü, 50 hayvan telef oldu

Bursa'da ahır çöktü, 50 hayvan telef oldu
11:3831 Aralık 2016
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Bursa'da ahır çöktü, 50 hayvan telef oldu
Bursa'da ahır çöktü, 50 hayvan telef oldu

BURSA'da yoğun kar yağışı nedeniyle çöken ahırda 50 küçükbaş hayvan telef oldu. Göçük altına kalan hayvanlar AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Atlasköy Mahallesi'nde meydana geldi. 3 günden bu yana  etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle, içerisinde 200 küçükbaş hayvan bulunan Ali Beyhan'a ait kerpiç ahır, çatısında biriken kar sebebiyle çöktü. Çok sayıda küçükbaş hayvan kar birikintileri ve kerpiçin altına mahsur kaldı. Ardından Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi, kepçe ve iş makinaları yardımıyla, çok sayıda küçükbaş hayvan göçük altından kurtarılırken, 50 hayvan ise telef oldu. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

DHA

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