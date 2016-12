Bursa'da fuhuş operasyonu: 17 gözaltı

BURSA'da Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 travesti, fuhuş yapan 1 kadın ve bunlara zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen 13 kişi gözaltına alındı. Operasyon, kameralar tarafından an be an kaydedildi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından, merkez Osmangazi ilçesi, Merinos Kavşağı, Yeni Yalova Yolu Caddesi, Beşyol Kavşağı ve İzmir Yolu Caddesi civarında, sokak ve yol üzerlerinde pazarlık yapan ve boş arazilerde, otomobil içerisinde fuhuş yapan travesti ve kadınlara yönelik operasyon düzenledi. Kadınları ve travestileri tehdit ederek, uyuşturucu madde vererek para karşılığında fuhuş yaptırdığı iddia edilen 13 kişi ile fuhuş yaptığı tespit edilen 3 travesti ve 1 kadın gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yerleri ve otomobillerinde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek ile çok sayıda prezervatif ele geçirildi. Operasyon anı ise kameralar tarafından an be an görüntülendi. Cadde ve sokak üzerlerinde bekleyen, vatandaşlar ile pazarlık yapan hayat kadını ile travestiler, polis ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

2 AYDA 198 BİN LİRA PARA CEZASI

Soruşturma kapsamında 23 travesti ve kadının yanı sıra, bu kişilerle ilişkiye giren 45 kişinin de ifadesinin alındığı belirtildi. Ayrıca fuhuş amaçlı yola çıkan kadınlara iki da toplam 198 bin lira para cezası uygulandığı ifade edildi. Ayrıca fuhuş yapıldığı tespit edilen 4 otomobil ile 13 ev mühürlendi. 17 şüpheli 'insan ticareti yapmak', 'zorla fuhuşa teşvik ve aracılık', 'fuhuş için yer temin etmek', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak' 'fuhuş yapmak' suçlarından adliyeye sevk edildi.



DHA