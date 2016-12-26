Bursa'da iki genç kendilerine uyuşturucu sattırdığını iddia ettikleri kişiyi öldürdü (2)

ZANLILAR ADLİYEYE ÇIKARTILDI

Bursa'da dün akşam merkez Yıldırım İlçesi Otrabağlar Mahallesi Çinici Sokak'ta Metin Yıldırım'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ömer A. ile Recep Ö.'nün Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. Metin Yıldırım'ın kendilerine uyuştucu sattırdığını söyleyen Ömer A., "Metin Yıldırım'ın temin ettiği uyuştucuları biz uzun süredir satıyorduk. Yakalanmaktan korktuğumuz için kendisine bu işi yapmak istemediğimizi söylemek için dün akşam buluştuk. Metin Yıldırım çok sinirliydi. Bizi, polise bildirmekle tehdit etti. Ben de ruhsatsız tabancam ıçıkartıp başına ateş ettim. Daha sonra yanımda bulunan Recep ile kaçtık" dedi. Recep Ö. de arkadaşı Ömer A.'nın ifadesini doğruladı. Sorgulamaları tamamlanan zanlılar adam öldürmek suçundan adliyeye çıkartıldı.

ÖLDÜRÜLEN KİŞİ SAHTE KİMLİK KULLANIYORMUŞ

Bu arada, öldürülen Metin Yıldırım'ın işsiz olduğu, kısa bir süre önce 'Tehdit' suçundan cezaevinden çıktığı, daha önce de 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan cezaevinde yattığı öğrenildi. Metin Yıldırım'ın, kullandığı, üzerinde bulunmayan kimliğin T.C. numarasının sahte olduğu ortaya çıktı.

DHA