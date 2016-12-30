Bursa’da kardan kapanan 190 mahalle yolu trafiğe açıldı

BURSA Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gece boyunca kapanan 190 mahalle yolunu trafiğe açtı. Bursa’da halen kar nedeniyle kapalı yol bulunmuyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 132 araç ve 320 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında dün gece kardan kapanan 190 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında gece kapanan Büyükorhan’da 12, Gemlik’te 7, Gürsu’da 2, Harmancık’ta 6, İnegöl’de 20, İznik’te 7, Karacabey’de 8, Keles’te 17, Kestel’de 17, Mustafakemalpaşa’da 30, Nilüfer’de 10, Orhaneli’nde 30, Orhangazi’de 1, Osmangazi’de 3 ve Yenişehir’de 20 mahallenin yolu trafiğe açıldı.

Halen Bursa genelinde kar nedeniyle ulaşıma kapalı yol bulunmuyor.

DHA