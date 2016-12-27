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Bursa Haberi: Bursa'da kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bursa'da kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
08:4327 Aralık 2016
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Bursa'da kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Bursa'da kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

BURSA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği  bir otomobilin seyir halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Bursa-Mudanya Karayolu Emek Metro İstasyonu yakınlarında meydana geldi. 16 FB 316 plakalı otomobil, kimliği tespit edilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünden çıkınca 30 yaşındaki Murat Doğdu yönetimindeki 16 HA 013 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle TIR'ın altında kalan otomobil yaklaşık 60 metre boyunca sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde üzerinden kimlik çıkmayan otomobil sürücüsü kaza yerinde öldü, otomobilde bulunan 20 yaşındaki Mehmet Furkan Kalaycıoğlu ağır yaralı olarak Uludağ Üniveresitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalaycıoğlu'nun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Sürücünün cesedi kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. TIR'ın arkasına sıkışan araç ekipleri tarafından çıkarılarak yol trafiğe tamamen açıldı.
TIR sürücüsü Murat Doğdu polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

DHA

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