Bursa'da kaza: 1 ölü 1 ağır yaralı (2)

KAZA ÖLEN GENC LİSE ÖĞRENCİSİ

Bursa'da bu sabah Merkez Osmangazi İlçesi'ne bulunan Emek Metro İstasyonu yakınında meydana gelen trafik kazasında, Murat Doğru yönetimindeki 16 HA 013 plakalı TIR'a arkadan çarpması sonucu ölen sürücü 17 yaşındaki Egemen Koşar olduğu ve ehliyetinin olmadığı belirlendi. Özlüce Anadolu Lisesi öğrencisi olan Egemen Koşar'ın kullandığı otomobilin kaza anında yanında olan ve ağır yaralanan Mehmet Furkan Kalaycıoğlu'nun annesi Fatma Serap Kalaycıoğlu'na ait olduğu tesbit edildi.

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı. Gözaltına alınan TIR Sürücüsü Metin Doğru, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçlarından adliyeye çıkartılacak.

DHA