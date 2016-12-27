Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bursa Haberi: Bursa'da kaza: 1 ölü 1 ağır yaralı (2)

Bursa'da kaza: 1 ölü 1 ağır yaralı (2)
12:5527 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Bursa'da kaza: 1 ölü 1 ağır yaralı (2)
Bursa'da kaza: 1 ölü 1 ağır yaralı (2)

KAZA ÖLEN GENC LİSE ÖĞRENCİSİ
Bursa'da bu sabah Merkez Osmangazi İlçesi'ne bulunan Emek Metro İstasyonu yakınında meydana gelen trafik kazasında, Murat Doğru yönetimindeki 16 HA 013 plakalı TIR'a arkadan çarpması sonucu ölen sürücü 17 yaşındaki Egemen Koşar olduğu ve ehliyetinin olmadığı belirlendi. Özlüce Anadolu Lisesi öğrencisi olan Egemen Koşar'ın kullandığı otomobilin kaza anında yanında olan ve ağır yaralanan Mehmet Furkan Kalaycıoğlu'nun annesi Fatma Serap Kalaycıoğlu'na ait olduğu  tesbit edildi. 
Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı. Gözaltına alınan TIR Sürücüsü Metin Doğru, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçlarından adliyeye çıkartılacak.

 

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar